  • الثلاثاء ٢١ شوال ١٤٤٠
  • الثلاثاء , يونيو 25, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 256672 تاريخ النشر: حزيران 25, 2019 الوقت: 17:04 الاقسام: رياضة  
كريستيانو رونالدو يترك بقشيشا قيمته 23 ألف دولار!

كريستيانو رونالدو يترك بقشيشا قيمته 23 ألف دولار!

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يستمتع كثيرا بإجازته الصيفية التي يقضيها رفقة عائلته، بعد موسم شاق مع فريقه يوفنتوس الإيطالي.

وأوضح المصدر أن "الدون" اختار أن يستمتع بعطلته بعيدا عن الأضواء والكاميرات، والأهم عن مصوري "باباراتزي"، مضيفا أن النصف الأول من إجازته احتضنه منتجع فخم في كوستا نافارينو ب‍اليونان، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وبعدها، انتقل نجم "السيدة العجوز" وصديقته وأولاده الأربعة للاستمتاع بما تبقى من عطلته على متن يخت فاخر في منطقة "الريفيرا" الفرنسية.

وقبل أن يغادر اليونان، تقول الصحيفة، كان رونالدو (34 سنة) كريما مع موظفي المنتجع السياحي الفاخر، حيث ترك لعشرة منهم بقشيشا تقدر قيمته بنحو 18 ألف جنيه إسترليني (23 ألف دولار أميركي).

وذكرت "ذا صن" أن قضاء الليلة الواحدة في ذلك المنتجع يكلف على الأقل 9 ألاف دولار لليلة الواحدة ، مشيرة إلى أن قيمة تأجير اليخت في الريفيرا تقدر بـ180 ألف جنيه إسترليني (229 ألف دولار) في الأسبوع.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: السومرية نيوز
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/5574 sec