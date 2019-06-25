وقالت الصحيفة من دون أن تذكر المصدر "يملك برشلونة اتفاقا شفهيا مع نيمار لكي يرتدي قميص البلاوغرانا للمواسم الخمسة القادمة".



وأضافت "وافق نيمار على العقد المعروض عليه من قبل برشلونة، وهذا ما تستطيع سبورت تأكيده بطريقة حصرية. موافقة اللاعب كانت حاسمة، وقد وافق على تخفيض راتبه إلى النصف مقابل ما يتقاضاه حاليا"، مشيرة إلى عرض برشلونة الحالي هو 24 مليون يورو "القريب مما كان يتقاضاه في برشلونة" قبل رحيله الى سان جرمان عام 2017.



وتشير الصحف إلى أن نيمار يتقاضى أجرا سنويا مقداره 35 مليون يورو في صفوف فريق العاصمة الفرنسية.



نقطة أخرى قد تسهل من عودة نيمار إلى برشلونة أن معسكر اللاعب قرر سحب الدعوى المقدمة ضد الفريق الكاتالوني المتعلقة بعدم دفع الأخير تعويضات له تقدر ب26 مليون يورو لدى رحيله عنه.