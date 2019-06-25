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رقم الخبر: 256671 تاريخ النشر: حزيران 25, 2019 الوقت: 17:05 الاقسام: رياضة  
اتفاق شفهي "حاسم" يؤكد عودة نيمار إلى برشلونة

اتفاق شفهي "حاسم" يؤكد عودة نيمار إلى برشلونة

توصل البرازيلي نيمار وبرشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم إلى "اتفاق شفهي" يقضي بعودة المهاجم إلى صفوف الفريق الكتالوني، كما كشفت صحيفة "سبورت".

وقالت الصحيفة من دون أن تذكر المصدر "يملك برشلونة اتفاقا شفهيا مع نيمار لكي يرتدي قميص البلاوغرانا للمواسم الخمسة القادمة".

وأضافت "وافق نيمار على العقد المعروض عليه من قبل برشلونة، وهذا ما تستطيع سبورت تأكيده بطريقة حصرية. موافقة اللاعب كانت حاسمة، وقد وافق على تخفيض راتبه إلى النصف مقابل ما يتقاضاه حاليا"، مشيرة إلى عرض برشلونة الحالي هو 24 مليون يورو "القريب مما كان يتقاضاه في برشلونة" قبل رحيله الى سان جرمان عام 2017.

وتشير الصحف إلى أن نيمار يتقاضى أجرا سنويا مقداره 35 مليون يورو في صفوف فريق العاصمة الفرنسية.

نقطة أخرى قد تسهل من عودة نيمار إلى برشلونة أن معسكر اللاعب قرر سحب الدعوى المقدمة ضد الفريق الكاتالوني المتعلقة بعدم دفع الأخير تعويضات له تقدر ب26 مليون يورو لدى رحيله عنه.

 
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مصدر الخبر: سكاي نيوز عربية
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