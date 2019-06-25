بهذه الطريقة يُرضي ترامب زعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي إنه بعث رسالة ودية للغاية للرزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ، ردا على تهنئة بعث بها كيم إليه الأسبوع الماضي بمناسبة عيد ميلاده.

ويأتي تبادل الرسائل في الوقت الذي ما زال فيه الخلاف قائما بين البلدين بشأن مستقبل برنامج كوريا الشمالية النووي، وقبل توجه ترامب، الأربعاء، في جولة آسيوية تشمل كوريا الجنوبية.

وقال ترامب إن الرسالة التي تلقاها الأسبوع الماضي من كيم تضمنت تهنئة بعيد ميلاده. وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في بيان "أن المراسلات بين الزعيمين مستمرة".

وعلى الرغم من التوترات بشأن طموحات بيونغ يانغ النووية، يؤكد ترامب أن علاقته بكيم طيبة. وقال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، الأحد، إنه يأمل أن تؤدي رسالة بعث بها ترمب إلى كيم لتمهيد الطريق أمام استئناف المحادثات النووية المتوقفة.

وصرح ترامب للصحافيين خلال مناقشته فرض عقوبات جديدة على إيران بأن "كوريا الشمالية ينتظرها مستقبل باهر".

الاستخبارات الأمريكية: كيم غير مستعد للتخلي عن برنامجه النووي

من جانبه صرّح مدير وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية روبرت آشلي بأن كوريا الشمالية ليست مستعدة للتخلي عن برنامجها النووي.

وقال آشلي في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لا نزال نحن في أجهزة الاستخبارات متمسكين بالتقييمات أن (الزعيم الكوري الشمالي) كيم جونغ أون غير مستعد للتخلي عن النووي".

ويأتي ذلك على خلفية تبادل رسائل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيم جونغ أون.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن أمله بأن يمهد ذلك الطريق إلى استئناف المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ حول نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

ومن المقرر أن يبدأ ترامب زيارته لكوريا الشمالية التي ستستغرق يومين، السبت المقبل، وسيبحث موضوع الملف النووي لكوريا الشمالية مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن يوم الأحد المقبل.