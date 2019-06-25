أصبح يانيس أنتيتوكومبو عملاق ميلووكي باكس ثاني لاعب أوروبي فقط ينال جائزة أفضل لاعب في الموسم بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الاثنين.

وحصل اللاعب اليوناني البالغ عمره 24 عاما على هذا اللقب البارز خلال حفل توزيع جوائز الموسم في كاليفورنيا.

وكان اللاعب الأوروبي الوحيد الآخر الذي نال الجائزة هو الألماني نيرك نوفيتسكي خلال اللعب مع دالاس مافريكس موسم 2006-2007.

ونال أنتيتوكومبو الجائزة بعد منافسة مع الثنائي بول جورج لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر وجيمس هاردن لاعب هيوستون روكتس الفائز بجائزة الموسم السابق.

وبلغ متوسط اللاعب اليوناني في المباراة الواحدة هذا الموسم تسجيل 27.7 نقطة ومتابعة 12.5 كرة مرتدة وتمرير 5.9 كرة حاسمة ومنع 1.5 رمية وخطف 1.3 كرة من المنافسين على مدر 72 مباراة.

ونافس أنتيتوكومبو على جائزة أفضل مدافع أيضا لكنها ذهبت إلى رودي جوبرت لاعب يوتا جاز للعام الثاني على التوالي.

واكتسح لوكا دونتشيتش لاعب مافريكس البالغ عمره 20 عاما جائزة أفضل لاعب شاب وحصل على 98 صوتا مقابل صوتين فقط للشاب تراي يانج.

وحصل باسكال سياكام، الفائز مع تورونتو رابتورز بلقب الدوري الأمريكي لأول مرة، على جائزة أفضل لاعب تطور مستواه.