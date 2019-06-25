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رقم الخبر: 256666 تاريخ النشر: حزيران 25, 2019 الوقت: 17:06 الاقسام: رياضة  
فان دايك يبشر جماهير ليفربول بمستقبل مشرق

فان دايك يبشر جماهير ليفربول بمستقبل مشرق

يتمتع فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول، بثقة كبيرة تجاه مستقبل بطل دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، وذلك بسبب قائمة الفريق وجودة المجموعة.

ويبدو أن المدافع الهولندي متفائل بتحقيق المزيد من الإنجازات مع الفريق الأحمر خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك في ظل تواجد مجموعة مستقرة من اللاعبين، سواء أتعلق الأمر بالأساسيين أو الاحتياطيين.

وقال فان دايك في تصريحات أبرزها موقع الريدز الرسمي: “أعتقد أن المستقبل يبدو مشرقاً للغاية لأننا نمتلك فريقاً رائعاً مع لاعبين يرغبون في التطور، فهم يريدون منح كل شيء للنادي والفريق”.

وتابع: “الفريق يمتلك جودة عالية من اللاعبين، وفي بعض الأحيان قد لا تدرك مدى جودة مجموعة من اللاعبين لدينا، فعلى مقاعد البدلاء هناك حماس من أجل المشاركة مع الفريق، لذلك لدينا مستقبل رائع”.

وأنهى تصريحاته بالقول: “إذا نظرت إلى الفريق، فقد أمضى روبرتسون أفضل موسم له على الإطلاق، كما كان آرنولد مذهلاً، وهذا أمر رائع للاعبين صغار في السن، وكذلك جميع لاعبي قلب الدفاع، ومن الواضح أن جميع لاعبي الفريق كانوا في مستوى عالٍ”.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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