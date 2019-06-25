كشف فريق من الباحثين عن لقاح تجريبي للتعرف على الأورام في الجسم ومحاولة قتلها ، الفريق البحثي قام بتجربة اللقاح على الكلاب ويأمل الباحثين أن يتم تجربته على الأشخاص.

ووفقاً لموقع صحيفة (ديلى ميل) البريطانية، يستعد العلماء لاختبار عقار يدرب جهاز المناعة على التعرف على جزء معين من الخلايا السرطانية ومهاجمته.

واختار الباحثون جزءاً من الخلايا السرطانية التي تلتصق بها عادة خلايا المناعة - خلايا الدم البيضاء - والتي تعتقد أنها شائعة في مختلف أنواع السرطان، وتعليم الجسم لمهاجمة هذا كلما وجد أنه قد يعني أن أجسام الكلاب لديها خط دفاع مبكر ضد الأورام.

ولأن السرطان في الكلاب يتطور بشكل مشابه للإنسان، ويمكن أن ينجم عن عوامل بيئية مماثلة، فيمكن إعطاء اللقاح للناس ذات يوم، وسيقوم باحثون من جامعة ولاية أريزونا وجامعة ولاية كولورادو بتجربة لقاحهم على 800 كلب لمعرفة ما إذا كانت لديه أي فرص للنجاح، وقد تكون النتائج المحتملة وجود عدداً أقل من الكلاب يصاب بالسرطان أو أن المرض يستغرق وقتاً أطول لتطويره أو أن اللقاح لا يعمل على الإطلاق.

وفي حديثه عن النتائج، قال الدكتور دوج ثام لشبكة سي إن إن : انخفاض السرطان في الكلاب التي تحصل على اللقاح سيكون ذلك نصراً كبيراً، والنتيجة الثانية التي يمكن أن تكون هي إذا تم تأخير ظهور السرطان).

وأضاف (دوج): اختبار هذا النهج في الكلاب سيكون بمثابة جسر مثالي للدراسات الإنسانية، وبالإضافة إلى ذلك، إذا نجحت، فستكون لدينا أداة جديدة للوقاية من السرطان في حيواناتنا الأليفة، ربما قبل عقود من إتاحتها للبشر.