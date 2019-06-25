اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه يصيب العديد من الأطفال، خاصة الأطفال الذين يعانون من التوحد أو يجلسون لفترات طويلة على الموبايل.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي (HealthDayNews) فوجد الباحثون أن هؤلاء الأطفال أكثر عرضة لتناول المزيد من الأطعمة أو رفض الأكل وزيادة مخاطر اضطرابات الطعام.

وأوضح الباحثون من مركز جونز هوبكنز للأطفال في بالتيمور أن اضطراب الأكل بفقدان السيطرة على تناول الطعام يسمى (loss of control eating syndrome( (LOC-ES)، وكما يوحي الاسم فإن الناس الذين يعانون من هذا الاضطراب في بعض الأحيان لا يمكنهم التوقف عن الأكل حتى لو كانوا يريدون.

وشملت الدراسة على حوالى 79 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاماً، وتم تقييم الأطفال من حيث اضطراب ADHD واضطرابات الأكل، ووجد الباحثون أن الأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه (ADHD) كانوا أكثر عرضة لاضطراب الأكل بمعدل 12 مرة.

وقد أثبت الباحثون أيضا أن الأطفال الذين كانوا يعانون من اضطرابات الطعام أكثر عرضة سبع مرات للإصابة باضطراب فرط النشاط وتشتت الانتباه (ADHD)، بالمقارنة بالأطفال الذين لا يعانون من اضطرابات الطعام. وأضاف الباحثون أنه يجب السيطرة على هؤلاء الأطفال لتقليل فرص إصابتهم بتلك الاضطرابات.