  • الثلاثاء ٢١ شوال ١٤٤٠
  • الثلاثاء , يونيو 25, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 256662 تاريخ النشر: حزيران 25, 2019 الوقت: 17:03 الاقسام: اجتماعيات  
الأطفال المصابون بنقص الانتباه وفرط النشاط أكثر عرضة لهذا الاضطراب

الأطفال المصابون بنقص الانتباه وفرط النشاط أكثر عرضة لهذا الاضطراب

اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه يصيب العديد من الأطفال، خاصة الأطفال الذين يعانون من التوحد أو يجلسون لفترات طويلة على الموبايل.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي (HealthDayNews) فوجد الباحثون أن هؤلاء الأطفال أكثر عرضة لتناول المزيد من الأطعمة أو رفض الأكل وزيادة مخاطر اضطرابات الطعام.

وأوضح الباحثون من مركز جونز هوبكنز للأطفال في بالتيمور أن اضطراب الأكل بفقدان السيطرة على تناول الطعام يسمى  (loss of control eating syndrome( (LOC-ES)، وكما يوحي الاسم فإن الناس الذين يعانون من هذا الاضطراب في بعض الأحيان لا يمكنهم التوقف عن الأكل حتى لو كانوا يريدون.

وشملت الدراسة على حوالى 79 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاماً، وتم تقييم الأطفال من حيث اضطراب ADHD واضطرابات الأكل، ووجد الباحثون أن الأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه (ADHD) كانوا أكثر عرضة لاضطراب الأكل بمعدل 12 مرة.

وقد أثبت الباحثون أيضا أن الأطفال الذين كانوا يعانون من اضطرابات الطعام أكثر عرضة سبع مرات للإصابة باضطراب فرط النشاط وتشتت الانتباه (ADHD)، بالمقارنة بالأطفال الذين لا يعانون من اضطرابات الطعام. وأضاف الباحثون أنه يجب السيطرة على هؤلاء الأطفال لتقليل فرص إصابتهم بتلك الاضطرابات.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3351 sec