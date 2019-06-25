أعلنت منظمة السياحة العالمية أن إحصاءات السياح لعام 2020 ستصل إلى حوالي 1.2 مليار شخص، منهم 800 مليون سائح يزورون المواقع الدينية والمذهبية.

كما أعلنت هذه المنظمة عن 300 موقع تاريخي إسلامي ومسيحي في لبنان على قائمة الأماكن التي يزورها السياح الدينيون والثقافيون.

وأعلن المستشار الثقافي اللبناني في لبنان أنه نظرًا لحقيقة أن لبنان يشكل مثالاً للتعايش السلمي بين الأديان والاهتمام بالتنوع الديني ووجود معالم طبيعية وسياحية وإمكانات سياحية فيه، فإن هذا البلد بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك العالمي وفي إطار خطته التنموية يتبع خطة لتطوير السياحة الثقافية الدينية.

ويحتفظ لبنان بالعديد من المعالم التاريخية، ويأمل رئيس الوزراء اللبناني «سعد الحريري» بأن يؤدي تفعيل هذه الخطة الى المزيد من إیجاد فرص العمل لشباب هذا البلد ودفع النمو الاقتصادي والتنمية في لبنان.

وستقود الخطة لبنان إلى خريطة السياحة الدينية في العالم وسيشارك خبراء من إيطاليا في تنفيذها.

جدير بالذكر أن منظمة السياحة العالمية هي منظمة تابعة للأمم المتحدة تهتم بشؤون الدول من الناحية السياحية، وتصدر الإحصائيات المتعلقة بالطلب والعرض السياحي على مستوى العالم، ومقرها في مدريد.