لا يتوقف لويس سواريز، مهاجم برشلونة ومنتخب أوروجواي، عن إثارة الجدل في مختلف ملاعب كرة القدم، حيث طالب هذه المرة، بركلة جزاء غريبة في بطولة كوبا أمريكا 2019.

ففي المباراة التي انتصرت فيها الأوروجواي على تشيلي بهدف نظيف، فجر اليوم الثلاثاء، طالب لويس سواريز بالحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد من حارس تشيلي داخل مربع العمليات.

وركض سواريز داخل منطقة الجزاء وراوغ جابرييل أرياس، حامي عرين تشيلي، لكن الحارس عاد مجدداً ليحول تسديدة مهاجم برشلونة إلى ركلة ركنية، وهنا طالب سواريز الحكم بالحصول على ركلة جزاء عن طريق الإشارة إلى وجود لمسة يد.

واعترض سواريز للحظات على الحكم، قبل أن يدرك أن أرياس يستطيع لمس الكرة بيده داخل المنطقة، ليتوقف عن الاحتجاج ووضع يده على رأسه لمواساة نفسه على إهدار الفرصة السهلة.

ويأتي ذلك عقب مرور تسع سنوات على لمسة يد سواريز الشهيرة ضد غانا في كأس العالم 2010، والتي طُرد على إثرها مهاجم ليفربول السابق، بعدما اعترض سبيل الكرة التي كانت متوجهة نحو شباك منتخب بلاده.