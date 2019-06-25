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رقم الخبر: 256657 تاريخ النشر: حزيران 25, 2019 الوقت: 17:03 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
(الروبوت البطة).. صديق جديد للفلاح

(الروبوت البطة).. صديق جديد للفلاح

على مدى قرون، اعتمد مزارعو الأرز في آسيا على البط بمثابة بديل طبيعي للمبيدات، لأن الطيور تتحرك في الماء وتقتات على الأعشاب والحشرات المؤذية، لكن هذه العادة لم تعد شائعة في الوقت الحالي.

وبحسب ما نقل موقع (ذا فيرج) المتخصص في الأخبار التقنية، فإن مهندسا يابانيا يعمل في شركة (نيسان) نجح في تطوير (الروبوت البطة).

ومن مزايا هذا الروبوت، أنه مزود بما يشبه الفرشاتين في الأسفل، وهما أداتان تساعدان على زيادة مستوى الأوكسجين في المياه، كما أن الروبوت يمنع بعض الأعشاب الضارة من غرس جذورها، فضلا عن أنه يمد التربة بالسماد.

ويجري المهندس، اختبارا لهذه الآلة في إقليم ياماغاتا شمالي البلاد، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان ينوي طرحه في السوق، ولم تتبين مدى نجاعته.

وجرى إطلاق اسم (أيغامو) على الروبوت، وهو جهاز يزن 1.5 كيلوغرام فقط، أما حجمه فليس كبيرا ولا يتجاوز حجم المكنسة الكهربائية.

ويعرب خبراء عن أملهم في أن تساعد هذه التقنية على حماية زراعة الأرز في اليابان، لأنها تواجه عدة مشاكل في الأرخبيل الآسيوي سواء بسبب تراجع استهلاك الغذاء أو عدم تركيز الاقتصاد على الزراعة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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