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رقم الخبر: 256652 تاريخ النشر: حزيران 25, 2019 الوقت: 15:30 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
أول مقالة إيرانية تتأهل إلى مؤتمر (STOC) الدولي

أول مقالة إيرانية تتأهل إلى مؤتمر (STOC) الدولي

تأهلت أول مقالة إيرانية إلى مؤتمر (STOC) الدولي الذي يعد أحد أهم المبادرات في علم الحاسوب النظري.

والمقالة المذكورة أعدها مهدي صفرنجاد بروجني الطالب في مرحلة الدكتوراه بهندسة الحاسوب بجامعة شريف التكنولوجية.

ومن المقرر أن يقدم بروجني مقالته في مؤتمر (STOC) في نسخته الـ 51 الذي يقام حالياً في ولاية أريزونا الأميركية.

وتحمل المقالة عنوان (الحل الأمثل في تقريب المسافات...) في 50 صفحة حيث سيقدم بروجني خلاصتها في 12 صفحة بالمؤتمر المذكور.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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