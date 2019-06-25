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رقم الخبر: 256645 تاريخ النشر: حزيران 25, 2019 الوقت: 15:27 الاقسام: منوعات  
طفل يرسم على جواز سفر والده ويضعه في مأزق

طفل يرسم على جواز سفر والده ويضعه في مأزق

وضع طفل ذو أربعة أعوام والده في مأزق، عندما أظهر مواهبه الفنية في الرسم على جواز سفر والده، ما أخفى ملامحه، وجعل السلطات تحتجز الأب لحين التأكد من هويته.

خلال رحلة عائلية لأسرة صينية في كوريا الجنوبية، انشغل الصبي الصغير برسم بعض الصور اللطيفة لأشخاص وحيوانات على جواز سفر والده، وفقا لصحيفة مترو البريطانية.

ويبدو أن صورة والده كانت بحاجة إلى التعديل، حيث أضاف مزيد من الشعر واللحية لوالده، لكن المشكلة هي إن السلطات لم تسمح للأب المغادرة مع أسرته بسبب اختلاف ملامح جواز السفر، ولا يزال الأب عالق في المطار.

وقال الأب بمشاركة صورة جواز سفر على مواقع التواصل الاجتماعي Weibo، بالإضافة إلى طلب المساعدة حتى لا يقضي باقي عطلته في المطار.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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