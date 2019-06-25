وجه مهرجان « SICAF» الدولي لافلام الانيميشن الذي ستقام دورته الثالثة من 17 الى 21 اغسطس القادم في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول، دعوة الى سبعة افلام انيميشن ايرانية للمشاركة في فعاليته.

والافلام الايرانية التي ستشارك في مهرجان « SICAF» الدولي هي: «المأكول» (خوردة شدة) للمخرج محسن رضابور في قسم نسابقة الافلام القصيرة، «ابن البحر» (بسر دريا) للمخرج عباس جلالي يكتا في قسم مسابقة افلام الاطفال والاشبال، وفيلم «اسود وابيض» (سياه وسفيد) للمخرج محمدعلي سليمان زادة، «السيد الوعل» (آقاي كوزن) للمخرج مجتبى موسوي، و«الارنب الصياد» (خركوش شكارجي) للمخرج محمدامين كمالي في قسم مسابقة الافلام القصيرة، «الوحش الصياد» (هيولاي سياه) من اخراج ريحانة كاوش وعلي رئيس وفيلم «الناقص» من اخراج عرفا بارس بور في قسم مسابقة افلام الاطفال.

وسيشارك في دورة هذه السنة لمهرجان « SICAF" 103 فيلما من 93 دولة من مختلف انحاء العالم.