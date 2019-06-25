وقال ميرعلائي موضحاً: لقد تحسن الوضع الصحي لجمال شورجة ونأمل ان يحضر مواقع العمل، وفي نيتنا ان نبني قريباً ديكورات مدينتين مصريتين لمواقع التصوير وسنستفيد ايضاً من ديكورات مسلسل «يوسف الصديق».

واضاف ميرعلائي حول فيما اذا استوجب سفر فريق عمل المسلسل الى خارج البلاد لتصوير بعض المشاهد قائلاً: ليس في نيتنا السفر الى خارج ايران لغرض تصوير بعض مشاهد المسلسل او غير ذلك، فنحن نملك الامكانيات الكافية لصنع مسلسل جيد وقوي.

وكان المنتج والمخرج الايراني جمال شورجة قد دخل المستشفى اثر اصابتة بالسكتة الدماغية وقد تحسنت حاله وحالياً يمر مسلسل «النبي موسى(ع)» بمراحله التحضيرية و ستنطلق عملية تصويره خلال الخريف المقبل حسب ما اعلنه شورجة قبل ذلك.

ومن المقرر ان يخرج شورجة ثلاث نسخ سينمائية بمواصفات عالمية لعرضها دولياً، من مسلسل «النبي موسى(ع)» الذي يتألف من 50 حلقة.

وسيمثل بعض ادوار المسلسل فنانون غير ايرانيين من سوريا ومصر ولبنان وتركيا.