قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني: إن مسؤولي البيت الأبيض يعانون من إعاقة عقلية بسبب ارتباكهم الكبير ولا يعرفون كيف يتصرفون.. كل يوم يثيرون مشكلة جديدة.

وندد الرئيس روحاني بالحظر الاميركي الجديد ضد قائد الثورة الاسلامية، ووصفه بالخطوة الحمقاء والسخيفة والمثيرة للسخرية.

وقال روحاني، في كلمته أمام حشد من كوادر وزارة الصحة اليوم الثلاثاء: إن أية حكومة لو كانت تمتلك أدنى مستوى من الحكمة والتعقل فإنها لاتصدر قراراً بحظر أعلى مسؤول في بلد ما والذي لايعد مسؤولاً سياسياً فحسب، بل دينياً واجتماعياً ومعنوياً أيضاً. وأضاف: إن قائد الثورة ليس قائداً لإيران وحدها، بل هو قائد لجميع عشاق الثورة الاسلامية وأنصارها وأتباع أهل البيت(عليهم السلام) في العالم الاسلامي والعالم برمته.

يُتبع...