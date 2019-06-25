تاريخيا وإحصائيا يبقى روجر فيدرر الرقم الصعب في بطولة ويمبلدون للتنس، وسط محاولات لحصد لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى.

وسيبلغ الأستاذ السويسري المخضرم عامه 38 في أغسطس/ آب، وسيراهن كثيرون على إمكانية أن يكتب تاريخا في ويمبلدون ويحصد لقبه التاسع هناك، ليعادل الرقم القياسي للاعبة مارتينا نافراتيلوفا في ألقاب منافسات الفردي.

وإذا فاز فيدرر فإنه سيعزز رقمه القياسي كأكبر بطل، إذ حقق ذلك في 2017 عندما حصد لقبه الثامن دون خسارة أي مجموعة وعمره حينها 35 عاما و342 يوما.

وسيكتسب مؤيدو فيدرر الثقة من نتائجه في 2019 حيث توج في دبي، ليصل إلى لقبه 100، وأحرز لقب بطولة ميامي على الأراضي الصلبة.

ويبدو فيدرر مرشحا لترك بصمة جديدة بعد ظهوره الإيجابي في بطولة فرنسا المفتوحة، حيث خسر في قبل النهائي أمام رافائيل نادال، ونجاحه في مواصلة التألق في بطولة هاله التي تمثل إعدادا لويمبلدون على الأراضي العشبية حيث حصد لقبه العاشر هناك.

لكن بالنظر إلى الأمر بشكل مختلف وما حدث في 2019 يمكن أن نرى قصة مختلفة.

وربما يكون قرار فيدرر بالمشاركة في رولان جاروس هذا العام لأول مرة في أربع سنوات يعني إدراكه أن قوته قد تراجعت.

ويدرك فيدرر أنه يجب أن يستغل كل فرصة متاحة لتعزيز سجله الذي يضم 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى أو سيخاطر بأن يلحق به غريمه متجدد الشباب نادال.