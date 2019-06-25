|رقم الخبر: 256621
|تاريخ النشر: حزيران 25, 2019
|الوقت: 12:29
|الاقسام: رياضة
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بعد فوزه بالمركز الثالث في بطولة آسيا..
منتخب ايران لكرة اليد الشاطئية يتأهل الى منافسات كأس العالم
تمكن المنتخب الوطني الايراني لكرة اليد الشاطئية من التأهل الى منافسات بطولة العالم 2020 في ايطاليا، وذلك بعد احرازه المركز الثالث في بطولة آسيا التي استضافتها الصين.
وفاز المنتخب الإيراني لكرة اليد الشاطئية الاثنين بنتيجة 2-1 على فيتنام خلال مسابقات اسيا في الصين، ليحرز المركز الثالث لهذه البطولة.
وبذلك، فقد تمكن المنتخب الإيراني من التأهل لحضور منافسات كأس العالم 2020 في إيطاليا.
علما ان بطولة آسيا السابعة لكرة اليد الشاطئية بدأت منذ 15 حزيران/يونيو الحالي في الصين.
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