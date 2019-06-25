بعد فوزه بالمركز الثالث في بطولة آسيا.. منتخب ايران لكرة اليد الشاطئية يتأهل الى منافسات كأس العالم تمكن المنتخب الوطني الايراني لكرة اليد الشاطئية من التأهل الى منافسات بطولة العالم 2020 في ايطاليا، وذلك بعد احرازه المركز الثالث في بطولة آسيا التي استضافتها الصين.