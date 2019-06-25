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رقم الخبر: 256620 تاريخ النشر: حزيران 25, 2019 الوقت: 12:29 الاقسام: رياضة  
ايران مع سوريا وماليزيا وقطر في كأس ديفيز للتنس

ايران مع سوريا وماليزيا وقطر في كأس ديفيز للتنس

اوقعت قرعة منافسات كأس ديفيز لمجموعة آسيا - أوقيانوسيا الثالثة، ايران وسوريا وماليزيا وقطر ضمن المجموعة الثانية.

وتخوض ايران اولى مبارياتها يوم الاربعاء امام سوريا والخميس امام ماليزيا ، والجمعة امام قطر.

وتضم مجموعة آسيا - أوقيانوسيا الثالثة، إلى جانب ايران، كلا من الكويت وقطر وماليزيا وسريلانكا وسوريا وفيتنام وسنغافورة البلد المضيف.

وتم توزيع الفرق الثمانية الى مجموعتين ويأتي منتخب فيتنام على رأس المجموعة الأولى باعتباره الأفضل في التصنيف في الفرق المشاركة حيث يحتل المركز الـ66 عالميا، فيما يأتي منتخب إيران على رأس المجموعة الثانية حيث يحتل المركز الـ72 عالميا.

وستنطلق  المرحلة الثانية منافسات كأس ديفيز لمجموعة آسيا - أوقيانوسيا الثالثة يوم السبت المقبل.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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