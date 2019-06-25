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رقم الخبر: 256619 تاريخ النشر: حزيران 25, 2019 الوقت: 12:13 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
إيران دولة مرجعية ومؤثرة في مجال الهيدروغرافیا الدولية

إيران دولة مرجعية ومؤثرة في مجال الهيدروغرافیا الدولية

عدّ رئيس منظمة رسم الخرائط في إيران مسعود شفيعي البلاد بأن لها تأثيرا في مجال الهيدروغرافيا في المنطقة کما أنها مرجع في مجال الهيدروغرافيا الدولية.

وقال شفيعي، في كلمته خلال مراسم اليوم العالمي للهيدروغرافيا في منظمة الموانئ والملاحة، إنه من أجل تنسيق النشاطات والجهود في هذا المجال بالمنطقة والتي تقع مسؤوليتها على ايران فإنها تضطلع بجزء رئيسي وتعد مرجعا وبلدا مؤثرا في مجال الهيدروغرافيا الدولية (الهيدروغرافيا العلمية تدور حول قياس الخواص الفيزيائية للمياه والمناطق المحيطة بها)

وأكد أن إشراف المؤسسة يجب أن يؤدي إلى تعزيز (ثقافة الجودة) في هذا القطاع ، مؤكدا على ضرورة إن يكون القطاع الخاص رائدًا في تنفيذ هذه الأنشطة كما إن النشاطات الرقابية يجب أن تكون بطريقة تؤدي إلى تحسين جودة العمل وتقريب المعايير والممارسات معًا وخفض الممارسات غير المنسجمة.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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