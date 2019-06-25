تبوأت ايران المرتبة الاولى في مجال علوم هندسة الفضاء على مستوى غرب آسيا في العام 2018، وفقا لتصنيف ﺳـﻴﻤﺎﻏﻮ الجديد.

وسايمغو هو واحد من أحدث وأشمل أنظمة تصنيف البحوث في الجامعات والمعاهد في العالم.

وفي الآونة الأخيرة ، أضاف نظام التصنيف مؤشرين جديدين للأداء (الصورة المهنية ونسبة التطور) إلى المؤشرات الأربعة السابقة لتقييم إنجازات البحوث الجامعية.

والجدول الآتي يوضح صدارة إيران في مجال هندسة الفضاء على مستوى غرب آسيا:

وفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة SCImago Journal & Country Rank ، احتلت إيران المرتبة الاولى بنشرها 486 بحثا في علوم هندسة الفضاء ، بفارق كبير عن تركيا التي احتلت تركيا المرتبة الثانية.

واحتلت ايران المرتبة الثالثة عشرة من بين 155 دولة في العالم، فيما تصدرت الصين التريب العالمي.

ويظهر الجدول التالي الدول التي تصدرت في مجال علوم هندسة الفضاء:

وقام العلماء الصينيون بتقديم 9310 بحثا في مجال علوم هندسة الفضاء لتحتل الصين المرتبة الاولى من بين 155 دولة في العالم، تلتها اميركا بالمرتية الثانية بتقديم 6596 بحثا.