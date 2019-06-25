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رقم الخبر: 256611 تاريخ النشر: حزيران 25, 2019 الوقت: 10:50 الاقسام: محليات  
سفير إيران لدى اليابان: لا نتفاوض مع امريكا أبدا

سفير إيران لدى اليابان: لا نتفاوض مع امريكا أبدا

قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليابان، في محادثة مع التلفزيون الحكومي الياباني، أن طهران لا تعتبر امريكا صادقة في الحوار ولا تتفاوض معها.
ووصف السفير " مرتضى رحماني موحد"، الذي كان يتحدث في النادي الوطني للصحفيين اليابانيين في طوكيو اليوم الثلاثاء، وردا على سؤال ، العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي، تستهدف الشعب الإيراني.
واتهم واشنطن بخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط، وقال إن إيران ليست في حالة نزاع مسلح مع أي بلد ، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وصرح رحماني موحد أن الولايات المتحدة تركت طاولة المفاوضات في اطار الاتفاق النووي، وأن إعلان استعدادها للتفاوض دون شرط مسبق هو مجرد خداع ، وإذا كانوا صادقين ، فعليهم العودة الى الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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