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رقم الخبر: 256610 تاريخ النشر: حزيران 25, 2019 الوقت: 10:39 الاقسام: رياضة  
رياضي إيراني يحطم رقماً قياسياً عالمياً في التجديف

رياضي إيراني يحطم رقماً قياسياً عالمياً في التجديف

نجح الرياضي الإيراني فرشيد سلمان بور في تحطيم رقم قياسي عالمي جديد في التجديف على اللوح حيث قطع 140 كلم خلال 25 ساعة.

وفي هذا السياق قال سلمان بور الرياضي من محافظة كيلان/ شمال/ إن الشبان الإيرانيين لديهم مواهب كامنة في جميع الحقول الرياضية إذا تم الاهتمام بها فستزدهر لا محالة.

وأضاف أن الرقم القياسي السابق كان بحوزة نرويجي قطع مسافة 130 كلم مجدفاً  في 24 ساعة.

ولفت إلى أن هذا الرقم القياسي هو الخامس الذي حطمه في مشواره الرياضي حيث سجل 4 أرقام قياسية أخرى منها ركوب الأمواج أو ما يسمى باختصار "الركمجة" (30 كيلومترا ) واستطاع سحب سمكة ثقيلة تزن طنا واحدا بمسافة طولها 5 كليومترات خلال ساعتين و30 دقيقة.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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