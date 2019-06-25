  • الثلاثاء ٢١ شوال ١٤٤٠
  • الثلاثاء , يونيو 25, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 256609 تاريخ النشر: حزيران 25, 2019 الوقت: 10:41 الاقسام: عربيات  
الشيخ قاووق: ورشة البحرين مشروع عدواني وخيانة تاريخية لفلسطين

الشيخ قاووق: ورشة البحرين مشروع عدواني وخيانة تاريخية لفلسطين

اعتبر عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق خلال الملتقى الثاني لشباب المقاومة في مدينة قم المقدسة لتكريم شهداء البحرين ورفض صفقة ترامب، ان مؤتمر البحرين مؤتمر اميركي باهداف اميركية وتمويل عربي.

واشار الشيخ قاووق الى ان ورشة البحرين مشروع عدواني وخيانة تاريخية لفلسطين والقدس.

و اضاف: "شعوبنا بريئة من كل نظام خائن ومن كل مسعى لمسخ هويتها ولن نتخلى عن القدس وفلسطين".

 واكد البقاء على طريق المقاومة، مشيرا الى ان مواقف ايران الشجاعة بقيادتها الحكيمة اذلال لترامب.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/7237 sec