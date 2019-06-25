اعتبر عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق خلال الملتقى الثاني لشباب المقاومة في مدينة قم المقدسة لتكريم شهداء البحرين ورفض صفقة ترامب، ان مؤتمر البحرين مؤتمر اميركي باهداف اميركية وتمويل عربي.

واشار الشيخ قاووق الى ان ورشة البحرين مشروع عدواني وخيانة تاريخية لفلسطين والقدس.

و اضاف: "شعوبنا بريئة من كل نظام خائن ومن كل مسعى لمسخ هويتها ولن نتخلى عن القدس وفلسطين".

واكد البقاء على طريق المقاومة، مشيرا الى ان مواقف ايران الشجاعة بقيادتها الحكيمة اذلال لترامب.