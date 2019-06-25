قال قائد المقر المركزي لخاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي، إن الإجراءات التدخلية للأميركيين وحث بعض اذنابهم الإقليميين، وخاصة الكيان الصهيوني والسعودية، يعرض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر، وسيدفعون ثمنا باهظا فيما لو شنوا الحرب.

واضاف اللواء "غلام علي رشيد"، خلال تفقده قاعدة سلاح الجو فضاء في محافظة أصفهان، إننا لا نرحب بالحرب، ولكننا سنتصدى بحزم لأي تهديد واعتداء من أجل الدفاع عن مصالح الشعب الإيراني .

ووصف تدمير طائرة تجسس أمريكية حديثة في شرق مضيق هرمز فوق المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، مثال واضح على هذا الدفاع الشجاع.

وصرح قائد القيادة المركزية لمقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي، بإن هذه العملية، تميزت بأربع خصوصيات الدقة في الاستهداف والحساب الدقيق واتخاذ القرارات والعمل في الوقت المناسب، مما يستوجب تقديم الشكر لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني وخاصة سلاح الجو فضاء التابع لحرس الثورة الاسلامية.