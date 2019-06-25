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رقم الخبر: 256607 تاريخ النشر: حزيران 25, 2019 الوقت: 10:42 الاقسام: عربيات  
آية الله عيسى قاسم: صفقة القرن تعني بيع العزة والدين

آية الله عيسى قاسم: صفقة القرن تعني بيع العزة والدين

قال العالم الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم، ان صفقة القرن تعني بيع العزة والدين، وان هذه الصفقة وورشة البحرين جريمتان واختبار فاشل لوعي وغيرة الامة.

جاء ذلك في كلمة للشيخ عيسى قاسم ألقاها في وقائع الملتقى الثاني لشباب المقاومة لتكريم شهداء البحرين ورفض صفقة ترامب الذي انطلق مساء الاثنين في مدينة قم المقدسة.

واضاف الشيخ عيسى قاسم ان صفقة القرن تريد جس نبض ضمير الامة التي باتت اليوم امام تحد إما اختيار الحرية وإما عبودية صفقة القرن ولا خيار للامة الا المقاومة والمقاومة والمقاومة، لا خيار الا مقاومة العدو الصهيوني من اجل كل ذرة من تراب العالم الاسلامي.

يذكر ان اعمال الملتقى الثاني لشباب المقاومة لتكريم شهداء البحرين ورفض صفقة ترامب، انطلقت مساء الاثنين، في مدينة قم المقدسة جنوبي العاصمة الايرانية طهران.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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