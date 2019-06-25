|رقم الخبر: 256606
|تاريخ النشر: حزيران 25, 2019
|الوقت: 10:41
|الاقسام: محليات
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قائد قوى الامن الداخلي في زابل يتعرض لاطلاق النار
قال قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان ان قائد قوى الامن الداخلي في زابل العميد "ثمره ابراهيمي" تعرض لاطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين.
واضاف اللواء "محمد قنبري "اليوم الثلاثاء لمراسل ارنا ان تفاصيل الحادث ستعلن قريبا.
واكد قائد قوة الامن الداخلي في سيستان وبلوجستان ان قوات الامن الداخلي يحاولون تحديد هوية الفاعل او الفاعلين والقبض عليهم.
وقال مصدر مطلع لمراسل ارنا ان الحالة الصحية للعميد ابراهيمي الذي تعرض صباح اليوم الثلاثاء لاطلاق النار خلال عملية استكشافية جيدة وهو يخضع للعلاج.
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