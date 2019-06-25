قائد قوى الامن الداخلي في زابل يتعرض لاطلاق النار قال قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان ان قائد قوى الامن الداخلي في زابل العميد "ثمره ابراهيمي" تعرض لاطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين.