  • الثلاثاء ٢١ شوال ١٤٤٠
  • الثلاثاء , يونيو 25, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 256606 تاريخ النشر: حزيران 25, 2019 الوقت: 10:41 الاقسام: محليات  
قائد قوى الامن الداخلي في زابل يتعرض لاطلاق النار

قائد قوى الامن الداخلي في زابل يتعرض لاطلاق النار

قال قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان ان قائد قوى الامن الداخلي في زابل العميد "ثمره ابراهيمي" تعرض لاطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين.

واضاف اللواء "محمد قنبري "اليوم الثلاثاء لمراسل ارنا ان تفاصيل الحادث ستعلن قريبا.

واكد قائد قوة الامن الداخلي في سيستان وبلوجستان ان قوات الامن الداخلي يحاولون تحديد هوية الفاعل او الفاعلين والقبض عليهم.

وقال مصدر مطلع لمراسل ارنا ان الحالة الصحية للعميد ابراهيمي الذي تعرض صباح اليوم الثلاثاء لاطلاق النار خلال عملية استكشافية جيدة وهو يخضع للعلاج.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 5/4872 sec