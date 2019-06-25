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رقم الخبر: 256605 تاريخ النشر: حزيران 25, 2019 الوقت: 10:22 الاقسام: محليات  
هزة ارضية بقوة 4.3 ريختر تضرب محافظة فارس جنوب ايران

هزة ارضية بقوة 4.3 ريختر تضرب محافظة فارس جنوب ايران

ضربت هزة ارضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر مناطق في محافظة فارس جنوب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل في مدينة شيراز ، التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة السابعة و 44 دقيقة و 9 ثوان من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (الثالثة و 14 دقيقة و 9 ثوان من عصر الاثنين بتوقيت غرينتش).

واضاف، ان الهزة ضربت ناحية علامرودشت التابعة لمدينة لامرد بمحافظة فارس جنوب ايران في عمق 12 كم من سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 27.63 والطول الشرقي 53.26 درجة.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية.

وتقع مدينة لامرد على بعد 365 كم الى الجنوب من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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