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رقم الخبر: 256600 تاريخ النشر: حزيران 25, 2019 الوقت: 10:15 الاقسام: اقتصاد  
تفعيل خط ملاحي بحري بين بوشهر وقطر قريباً

تفعيل خط ملاحي بحري بين بوشهر وقطر قريباً

قال المدير العام للملاحة البحرية والموانئ في محافظة بوشهر (جنوب)، سياوش ارجمند زادة : انه في ضوء التعاون والارادة الجادة لدى مسؤولي هذه المحافظة تمت الاستعدادات لتفعيل خط ملاحي بحري بين بوشهر وقطر.

وفي تصريح له يوم الاثنين، اشار ارجمند زادة الى ان سفينة "غراند فري" المخصصة للشحن ونقل الركاب على طريق بوشهر – قطر البحري، رست الاسبوع الماضي عند المنصة الثالثة في ميناء بوشهر.

واوضح، ان سفينة غراند يبلغ طولها 144 مترا وتضم 250 غرفة و500 سرير الى جانب 300 مقعد، وسيتم استخدامها في بادئ الامر لنقل السلع وبعد توفر الامكانيات اللازمة فيها، ستنقل الركاب بين البلدين.

واضاف، ان السفينة ستبحر مرتين في كل اسبوع لنقل الركاب والسلع على طريق بوشهر –قطر البحري.

واكد هذا المسؤول الايراني ان تفعيل الخط الملاحي البحري يسهم بشكل ملحوظ في تعزيز التجارة البحرية بين ايران وقطر، كما يتيح فرصا سياحية كبيرة في محافظة بوشهر.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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