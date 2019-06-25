وكتب كدخدائي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان نص وروح الميثاق (منظمة الامم المتحدة) وسائر الوثائق الدولية تصرح بانه على (الدول) الاعضاء الامتناع في علاقاتها عن التهديد او اللجوء الى القوة.

واضاف، ان روح الميثاق والوثائق الدولية تنص على انه لا ينبغي للدول التدخل في شؤون سائر الدول.