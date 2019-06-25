|رقم الخبر: 256598
|تاريخ النشر: حزيران 25, 2019
|الوقت: 10:17
|الاقسام: محليات
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المتحدث باسم لجنة صيانة الدستور:
الحظر الاميركي الجديد انتهاك سافر للسيادة الايرانية
اعتبر المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي الحظر الاميركي الجديد ضد مسؤولي البلاد انتهاكا سافرا لسيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية ونقضا للمبادئ والقواعد الدولية المعترف بها.
وكتب كدخدائي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان نص وروح الميثاق (منظمة الامم المتحدة) وسائر الوثائق الدولية تصرح بانه على (الدول) الاعضاء الامتناع في علاقاتها عن التهديد او اللجوء الى القوة.
واضاف، ان روح الميثاق والوثائق الدولية تنص على انه لا ينبغي للدول التدخل في شؤون سائر الدول.
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