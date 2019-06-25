  • الثلاثاء ٢١ شوال ١٤٤٠
  • الثلاثاء , يونيو 25, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 256598 تاريخ النشر: حزيران 25, 2019 الوقت: 10:17 الاقسام: محليات  
الحظر الاميركي الجديد انتهاك سافر للسيادة الايرانية
المتحدث باسم لجنة صيانة الدستور:

الحظر الاميركي الجديد انتهاك سافر للسيادة الايرانية

اعتبر المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي الحظر الاميركي الجديد ضد مسؤولي البلاد انتهاكا سافرا لسيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية ونقضا للمبادئ والقواعد الدولية المعترف بها.

وكتب كدخدائي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان نص وروح الميثاق (منظمة الامم المتحدة) وسائر الوثائق الدولية تصرح بانه على (الدول) الاعضاء الامتناع في علاقاتها عن التهديد او اللجوء الى القوة.

واضاف، ان روح الميثاق والوثائق الدولية تنص على انه لا ينبغي للدول التدخل في شؤون سائر الدول.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/6971 sec