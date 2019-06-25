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رقم الخبر: 256596 تاريخ النشر: حزيران 25, 2019 الوقت: 10:22 الاقسام: عربيات  
وزارة الدفاع العراقية تنفي تصريحات نسبت للوزير الجديد نجاح الشمري

وزارة الدفاع العراقية تنفي تصريحات نسبت للوزير الجديد نجاح الشمري

نفت وزارة الدفاع العراقية، الاثنين، تصريحات نسبت إلى وزيرها الجديد، نجاح الشمري، وتناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي العراقية.

وذكر بيان للوزارة، ان "وزارة الدفاع تود أن توضح، أنه حالما شرع مجلس النواب العراقي بمنح الثقة بتعيين نجاح الشمري وزيراً للدفاع ونيله ثقة مجلس النواب، حتى جاءت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تدلوا بتصريحات غير مسؤولة تنسبها إلى الوزير".

واكدت الوزارة بحسب البيان، ان "الشمري لم يدل بأي تصريح لأي جهة أو وسيلة إعلامية، ولا توجد لديه أي صفحة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي".

ولفتت الى ان "الصفحة المخولة بنقل تصريحات ونشاطات الوزير، هي صفحة وزارة الدفاع الرسمية".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي العراقية تناقلت منشورا لصفحة تحمل اسم الشمري ونسبت له تصريحات عن "تصحيح مسار الجيش والتخلص من المليشيات"، في إشارة إلى الحشد الشعبي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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