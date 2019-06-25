  • الثلاثاء ٢١ شوال ١٤٤٠
  • الثلاثاء , يونيو 25, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 256595 تاريخ النشر: حزيران 25, 2019 الوقت: 10:23 الاقسام: محليات  
نائب عراقي: صلابة الموقف الايراني وراء تراجع التصعيد العسكري الاميركي

نائب عراقي: صلابة الموقف الايراني وراء تراجع التصعيد العسكري الاميركي

أكد النائب عن تحالف الفتح في البرلمان العراقي، حنين قدو، الاثنين، بان صلابة الموقف الإيراني وراء تراجع التصعيد العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.

وقال قدو في تصريح  صحفي، ان "صلابة الموقف الإيراني الرافض للخضوع لسياسة الرئيس الأمريكي ترامب وراء تراجع التصعيد العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط".

وأكد على ان "واشنطن فشلت في الضغط على طهران عبر عقوباتها الاقتصادية ولم تحقق أي أهداف حتى الآن".

وأضاف، إن "إيران ترفض أي وساطة بينها وبين واشنطن، كون الأخيرة تحاول ان تضع شروطا جديدة على الاتفاق النووي".

واعتبر قدو اندلاع الحرب بين طهران وواشنطن بانه ليس بمصلحة الدول الخليجية "كونها تؤثر على استقرارهم السياسي وتهدد عروش ملوكها قبل تأثيرها على الجانبين الإيراني والأمريكي"

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0848 sec