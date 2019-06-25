أكد النائب عن تحالف الفتح في البرلمان العراقي، حنين قدو، الاثنين، بان صلابة الموقف الإيراني وراء تراجع التصعيد العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.

وقال قدو في تصريح صحفي، ان "صلابة الموقف الإيراني الرافض للخضوع لسياسة الرئيس الأمريكي ترامب وراء تراجع التصعيد العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط".

وأكد على ان "واشنطن فشلت في الضغط على طهران عبر عقوباتها الاقتصادية ولم تحقق أي أهداف حتى الآن".

وأضاف، إن "إيران ترفض أي وساطة بينها وبين واشنطن، كون الأخيرة تحاول ان تضع شروطا جديدة على الاتفاق النووي".

واعتبر قدو اندلاع الحرب بين طهران وواشنطن بانه ليس بمصلحة الدول الخليجية "كونها تؤثر على استقرارهم السياسي وتهدد عروش ملوكها قبل تأثيرها على الجانبين الإيراني والأمريكي"