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رقم الخبر: 256594 تاريخ النشر: حزيران 25, 2019 الوقت: 10:13 الاقسام: محليات  
ظريف: من الواضح أن فريق (ب) متعطش للحرب

ظريف: من الواضح أن فريق (ب) متعطش للحرب

صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بانه من الواضح الآن أن فريق "ب" (بنيامين نتنياهو، بولتون، بن زايد، بن سلمان) لا يهتم بمصالح الولايات المتحدة . إنهم يحتقرون الدبلوماسية ومتعطشون إلى الحرب.

وكتب ظريف في تغريدة على حسابه في "تويتر": "ترامب كان محقا مائة بالمائة حينما قال إن القوات الأمريكية ليس لها اي علاقة بالخليج الفارسي. سحبها (من الخليج الفارسي) سيتوافق تماما مع مصالح الولايات المتحدة والعالم".

وأضاف ظريف: لكن من الواضح الآن أن "فريق ب" (بنيامين نتنياهو وجون بولتون ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان) لا يهتم بمصالح الولايات المتحدة . إنهم يحتقرون الدبلوماسية ومتعطشون إلى الحرب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال الاثنين في تغريدة له للدول الأخرى التي تستورد النفط من المنطقة ، كالصين واليابان، إن عليها حماية شحنات النفط التي تشتريها من دول المنطقة، مضيفا أن للولايات المتحدة مصالح استراتيجية محدودة في المنطقة.

وأضاف أنه فيما يخص تهديدات إيران بإغلاق الممرات البحرية المستخدمة لنقل نسبة كبيرة من صادرات النفط من المنطقة، فإن الولايات المتحدة لا تبالي بذلك الأمر.

وقال إن الولايات المتحدة أصبحت الآن أكبر بلد منتج للنفط في العالم، ولذلك فهي لم تعد بحاجة إلى نفط منطقة الشرق الأوسط، مضيفا "لاحاجة لنا حتى أن نكون هناك".

ومضى للقول إنه لا ينبغي التعويل على القوات المسلحة الأمريكية لضمان حرية الملاحة في المياه المحاذية للسواحل الإيرانية.

وكرر ترامب مزاعمه التي يسوقها دوما وهي إن الأهداف الأمريكية فيما يخص إيران تتلخص في "منعها من حيازة أسلحة نووية ومنعها من تبني الإرهاب" حسب وصفه.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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