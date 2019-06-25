شنّت قوات العدو الصهيوني، فجر الاثنين، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأنّ جيش العدو اعتقل 16 مواطناً فلسطينيا، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، واقتادوهم إلى منطقة مجهولة.

يذكر أن قوات العدو الصهيوني تشنّ عمليات اعتقال ليلية يومية، تطال مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلّة، ويتمّ خلالها اعتقال مواطنين بشكل تعسّفي.

بموازاة ذلك اقتحمت قوات العدو الصهيوني الخاصة، صباح الاثنين، مخيم شعفاط بمدينة القدس، فيما جدد المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن ثائر فسفوس الناطق باسم حركة فتح في مخيم شعفاط أن قوات العدو اقتحمت المخيم وانتشرت في بعض حاراته، ثم داهمت عدة منازل وشرعت بتفتيشها وتخريب محتوياتها.

واقتحمت مجموعات متتالية من المستوطنين، صباح الاثنين، المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وقامت بجولاتها في ساحاته بحراسة مشددة من قوات العدو، وبلغ عدد المقتحمين الاثنين 34 متطرفاً صهيونيا.

إلى ذلك اندلعت خمسة حرائق ليلة الاحد، في مواقع عدة لجيش العدو الصهيوني جراء إطلاق بالونات وطائرات ورقية أطلقت من قطاع غزة.

وذكر موقع 0404 العبري ، أن 5 حرائق اندلعت في مواقع مختلفة في كيبوتس بئيري المقابل لمخيم البريج وسط قطاع غزة، بفعل بالونات "حارقة" أطلقت من القطاع.

وأشار الموقع العبري إلى أن طواقم الإطفاء تمكنت من إخماد النيران المشتعلة في الأحراش الزراعية، مؤكدة أن النيران أدت لحرق عشرات الدونمات الزراعية ما تسبب بخسائر مادية للمزارعين الصهاينة.

يُشار إلى أن الفلسطينيين يطلقون البالونات والطائرات الورقية تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة رداً على رفض العدو من تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة ومنها كسر الحصار عن القطاع، واستهداف المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة.

في سياق آخر كشفت صحيفة انديان اكسبرس عن إلغاء الهند صفقة سلاح مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 500 مليون دولار.

وأفادت الصحيفة في الخبر الذي نشرته على صفحتها الأولى الاثنين بأن الهند أبلغت “إسرائيل” بقرارها إلغاء صفقة صواريخ ضد المدرعات من طراز “سبايك ” لافتة إلى أن منظمة التطوير والأبحاث العسكرية الهندية أعلنت قدرتها على تصنيع البديل خلال سنتين وبكلفة أقل.

*إحصائية: 503 مستوطنات وما يزيد عن مليون مستوطن في القدس والضفة

من جانبه قال خبير القانون الدولي حنا عيسى: إن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن مجموع المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس بلغت 503 مستوطنات ( 474 مستوطنة في الضفة الغربية، و29 مستوطنة في القدس المحتلة ).

وأوضح في بيان صحفي، الاثنين، أن عدد المستوطنين في هذه المستوطنات يزيد عن مليون مستوطن، مشيرًا إلى أن "حركة السلام" في "إسرائيل" تقول إن التوسع في مستوطنات الضفة الغربية يجري بمعدل أعلى من معدل نمو السكان في "إسرائيل".

وأضاف أن "بناء الجدار العازل الذي يبلغ طوله 725كم ويمتد من غور الأردن شمالاَ حتى جبال الخليل جنوبًا ويمر بعمق 140 كم في مستوطنات الضفة الغربية، يبتلع نحو 20% من مساحة الضفة الغربية البالغة بالأصل 5844كم2، وأن الطرق الالتفافية التي ضمتها "إسرائيل" في هذه المناطق تبلغ 800كم2".

وتابع: "مواصلة سلطات العدو الإسرائيلي استيطانها للأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر مخالفاً للأعراف والاتفاقيات الدولية خاصة المادة (49) من اتفاقية "جنيف الرابعة" الخاصة بحماية المدنيين لعام 1949 التي حظرت على العدو نقل مدنييها إلى المناطق المحتلة، والمادة الثامنة الفقرة ب/ 8 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 التي اعتبرت قيام "اسرائيل" بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها من جرائم الحرب".

وطالب بضرورة التحرك دولياً لإجبار "إسرائيل" التوقف عن مواصلة سياساتها الاستيطانية وتحديها للإرادة الدولية الهادفة إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.