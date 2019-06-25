اعتدت المجموعات الإرهابية التي تتحصن في بلدتي كفرزيتا واللطامنة الاثنين بالقذائف الصاروخية على مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي.

وأوضح مصدر في قيادة شرطة حماة في تصريح لمراسل سانا أنه في الوقت الذي تشهد فيه مدينة السقيلبية حركة نشطة للأهالي والطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم اعتدت التنظيمات الإرهابية بـ 8 قذائف صاروخية على المدينة ما أسفر عن وقوع أضرار في عدد من المحال التجارية ومنازل الأهالي.

وتواصل المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف حماة الشمالي وإدلب خروقاتها لاتفاق منطقة خفض التصعيد والاعتداء على المناطق الآمنة في مدينة حماة وريفها ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الأهالي وإتلاف المحاصيل الزراعية وحرقها ووقوع أضرار بمنازل المدنيين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.

من جهة اخرى عثرت الجهات المختصة على قنابل إسرائيلية وكمية من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال من مخلفات الإرهابيين خلال استكمالها تمشيط المناطق التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب بريفي دمشق والقنيطرة.

وذكر مصدر في الجهات المختصة في تصريح لمراسل سانا أنه من خلال متابعة تمشيط القرى المحررة في ريفي دمشق الجنوبي الغربي والقنيطرة الشمالي الغربي وبالتعاون مع الأهالي تم العثور على أسلحة وذخيرة بعضها إسرائيلي الصنع وأجهزة اتصال من مخلفات المجموعات الإرهابية قبل اندحارها.

وأشار المصدر إلى أن الأسلحة المضبوطة تشمل قنابل إسرائيلية الصنع وألغاما وعبوات ناسفة وذخائر متنوعة وأجهزة اتصال وألغاما مضادة للآليات إضافة إلى سيارة من نوع (بيك اب) مسروقة من إحدى الجهات العامة.

ولفت المصدر إلى أن فرق الهندسة قامت بتفجير عدد من الألغام والعبوات الناسفة التي كان زرعها الإرهابيون في الأراضي الزراعية.

وتظهر كميات الأسلحة التي تم العثور عليها حجم الدعم الكبير والمباشر الذي كانت تتلقاه المجموعات الإرهابية من الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الاسرائيلي وبعض دول الخليج الفارسي.