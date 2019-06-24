فنّد وزير النفط الايراني، بيجن زنغنة، التقارير الإعلامية التي تتحدث عن حجم مبيعات النفط الايراني عقب سريان الحظر الأميركي، مؤكداً أنها محض كذب.

وحول حجم المبيعات الحالي للنفط الايراني، امتنع الوزير زنغنة، في تصريح لوكالة أنباء فارس اليوم الاثنین، عن كشف الحجم، معزياً ذلك الى أن إبداء أرقام بهذا الشأن ليس لمصلحة ايران.

وكانت بيانات ذكرت أن صادرات إيران من النفط الخام هبطت في مايو إلى 500 ألف برميل يومياً أو أقل بسبب العقوبات الأمريكية، بعد أن شددت الولايات المتحدة عقوباتها النفطية على طهران.

وتسعى واشنطن من خلال العقوبات إلى خنق طهران اقتصادياً ودفعها لإعادة التفاوض على الاتفاق النووي، الذي أبرم في 2015 مع السداسية الدولية، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو 2018.

في سياق آخر، أعلن مساعد الشؤون الملاحية في الدائرة العامة للموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزغان (جنوب البلاد)، إسماعيل مكي زادة، عن إنجاز عملية توجيه ورسو ناقلة نفط عملاقة بسعة شحن تبلغ 320 ألف طن في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندرعباس مركز المحافظة.

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاثنين، أضاف مكي زادة: ان وحدة العمليات الملاحية لدى ميناء الشهيد رجائي استطاعت من خلال هذه العملية التي أنجزت بالتزامن مع اليوم العالمي للملاحة البحرية، أن تسجل رقماً قياسياً عالمياً في مجال رسو وتوجيه الناقلات العملاقة للنفط. وأوضح ان الناقلة تتعلق باسطول شركة النفط الوطنية (الايرانية) وهي من طراز ناقلات النفط العملاقة التي تبلغ 333 متراً طولاً وبطاقة استعابية تسع لـ320 ألف طن.

إلى ذلك، أكد عضو جمعية الفولاذ الايرانية عن تصنيع حديد زاوية مخصص لبناء منصات النفط والكهرباء والاتصالات للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

وأوضح بهمن قاسمي، في مؤتمر صحافي اليوم، ان طاقة إنتاج حديد الزاوية بقياس 13 إلى 20 مليمتراً تبلغ 300 ألف طن سنوياً، حيث تنتج بحسب الطلب المحلي والتصديري. وأشار الى أن إنتاج 100 ألف طن من حديد زاوية المنصات يوفر 500 إلى 600 مليون دولار من العملة الصعبة لإيران.

من جهة ثانية، أكد قاسمي ان طاقة إنتاج ايران من الصلب تبلغ نحو 25 مليون طن.