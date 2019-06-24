أثارت زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الاثنين، إلى السعودية العديد من التساؤلات، خاصة في ظل التوتر السائد في المنطقة.

من ناحيته قال جميل الذيابي رئيس تحرير صحيفة "عكاظ" السعودية، إن زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إلى السعودية تأتي في إطار بحث آخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة هي علاقات تاريخية، وأن مراحل التباين أو اختلاف وجهات النظر بين الدولتين لا تؤثر على مسار العلاقات التي تتجه دائما إلى الطريق الصحيح.

وتابع أن زيارة بومبيو تتضمن بحث الملفات الحاضرة على الساحة الآن، وسبل تعزيز العلاقات السعودية الأمريكية ومحاربة الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بالارتباط الوثيق بين جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة، والمليشيات والجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط.

وتتزامن زيارة بومبيو مع تأكيد الولايات المتحدة أنها ستزيد الضغط والعقوبات على إيران وتفرض عقوبات جديدة الاثنين.

وفي وقت سابق، قال بومبيو إن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة في محاولة منه لتخفيف حدة التوترات.

واستقبل الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، الاثنين، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية.