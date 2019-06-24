مؤسسة بركت التابعة للجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني(رض) بصدد تنفيذ 1800 مشروع لخلق فرص للعمل في محافظة كرمانشاه، وهذه المشاريع سوف تكتمل في غضون الأشهر القليلة القادمة، وعند تدشينها سوف توفر 3 آلاف فرصة عمل.

وأفادت العلاقات العامة لمؤسسة بركت، في تقرير لها، بأن ألف مشروع من هذه المشاريع قد تم افتتاحها، والـ800 مشروع المتبقية هي قيد الإنجاز، وسوف تكتمل خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأفاد التقرير: انه بعد وقوع الزلزال في منطقة سربل ذهاب، فقد هرعت مؤسسة بركت إلى إحياء الأعمال التي تعطلت نتيجة الزلزال في هذه المنطقة؛ وفي أول خطوة لها، وفرت المؤسسة 315 مشروعاً لإحياء المشاريع المعطلة في هذه المناطق وخاصة بالنسبة للنساء اللواتي يُعِلن أسرهن. وتم تقديم التسهيلات المادية لهؤلاء المتضررين بدون مقابل.

وفي الخطوة الثانية، عقدت المؤسسة مذكرة تفاهم بينها وبين لجنة إمداد الإمام الخميني(رض) من أجل إقامة 500 مشروع لتوفير فرص للعمل في إطار مشروع (سحاب) والذي هو إختصار لجملة "دعم الاستثمار لايجاد فرص للعمل لمؤسسة بركت".

وقد تم تدشين هذه المشاريع بالتعاون المشترك بين المستثمرين في المؤسسة والخبراء من لجنة الإمداد. والخطوة الثالثة جاءت بعد التنفيذ الناجح لمذكرة التفاهم والتي تم إضافة ملحق إليها لإنجاز الف مشروع آخر لخلق فرص عمل تحت نفس الاسم في كافة مناطق محافظة كرمانشاه.