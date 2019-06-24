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رقم الخبر: 256574 تاريخ النشر: حزيران 24, 2019 الوقت: 17:43 الاقسام: عربيات  
سامح شكري يؤكد وجود الرغبة والإرادة السياسية لتنمية العلاقات الروسية المصرية

سامح شكري يؤكد وجود الرغبة والإرادة السياسية لتنمية العلاقات الروسية المصرية

صرح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن العلاقات الروسية المصرية الممتدة تاريخيا، تنمو وتتطور، وأن الجانبين الروسي والمصري يعملان بشكل مستمر على إيحاد مواضيع جديدة للتعاون بما يخدم مصلحة البلدين.

وقال شكري في حديث لوكالة "سبوتنيك"، الاثنين، أن العلاقات المصرية الروسية "متنامية ومتطورة وعلاقة ممتدة تاريخيا، ويعمل الجانبان على إيجاد مواضع جديدة للتعاون وفتح افاق جديدة مستقبلا لمزيد من تحقيق المصلحة المشتركة"

ونوه وزير الخارجية المصري أن هناك "رغبة وإرادة سياسية لتنمية العلاقة واستخلاص المنافع للجانبين منها على أسس من العلاقة السياسية القائمة والاتصالات والتنسيق المستمر على أعلى المستويات".

وأشار سامح شكري إلى أن "لقاءات القمة ولقاءات الأطر التشاورية، 2+2 والتشاور السياسي بين وزيري الخارجية، واللجنة التجارية المشتركة وانعقادها الدوري كلها في الحقيقة تؤكد وجود الإرادة السياسية لتنمية العلاقات وعلى أساس الإحترام المتبادل والمصلحة المشتركة واستكشاف المجالات الجديدة للتعاون".

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة ـ وكالات
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