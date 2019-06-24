أعلن المستشار الأعلى لوزارة الصناعة والتجارة والمعادن الايرانية عن إستهداف مستوى 32 مليار دولار لتصدير السلع والخدمات لـ15 بلداً مجاوراً لإيران، وذلك حتى 20 مارس/ آذار 2020.

وأضاف صادق نجفي، في تصريح له يوم الاثنين، ان الوزارة تدعم صادرات الوحدات الإنتاجية وذلك في إطار عام إزدهار الإنتاج. وأشار نجفي الى أن تأمين المواد الأولية للوحدات الإنتاجية دون تسجيل مسبق بالمناطق التجارية الحرة مدرج على جدول الأعمال.