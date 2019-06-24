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رقم الخبر: 256573 تاريخ النشر: حزيران 24, 2019 الوقت: 17:32 الاقسام: اقتصاد  
إيران تستهدف تصدير سلع وخدمات بـ32 مليار دولار

إيران تستهدف تصدير سلع وخدمات بـ32 مليار دولار

أعلن المستشار الأعلى لوزارة الصناعة والتجارة والمعادن الايرانية عن إستهداف مستوى 32 مليار دولار لتصدير السلع والخدمات لـ15 بلداً مجاوراً لإيران، وذلك حتى 20 مارس/ آذار 2020.

وأضاف صادق نجفي، في تصريح له يوم الاثنين، ان الوزارة تدعم صادرات الوحدات الإنتاجية وذلك في إطار عام إزدهار الإنتاج. وأشار نجفي الى أن تأمين المواد الأولية للوحدات الإنتاجية دون تسجيل مسبق بالمناطق التجارية الحرة مدرج على جدول الأعمال.

 

 
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