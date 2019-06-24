أعلن رئيس منظمة التخطيط والموازنة، ان حجم أضرار البنى التحتية والأصول المملوكة للمدنيين جراء السيول التي ضربت مناطق ايران في مارس/ آذار 2019، تقدر بـ38 تريليون ريال (4ر9 مليار دولار).

وأوضح محمد باقر نوبخت، في كلمة بمراسم توقيع مذكرة تفاهم لتمويل المناطق المنكوبة من قبل القطاع المصرفي بواقع 3 تريليونات ريال الاثنين، ان الحكومة خصصت 35 تريليون ريال بهدف تعويض المتضررين. وأضاف: ان مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس أقر مبلغ 39 تريليون ريال لإعادة إعمار البنى التحتية و15 تريليون ريال لإعادة تأهيل مناطق بالمدن والقرى و14 تريليون ريال لتصليح قطاعي المياه والصرف الصحي والكهرباء المتضررة من السيول.