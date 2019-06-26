أجرت شركة رجا للقطارات، أمس الاثنين، أول رحلة مباشرة بين العاصمة الايرانية طهران ومدينة فان الواقعة شرق تركيا.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة محمد رجبي، في مراسم التدشين، ان القطار تحرك صباح الاثنين الى مدينة تبريز (شمال غربي ايران)، ومن ثم سيتجه نحو محطة (كابيكوي) التركية الى أن يصل صباح اليوم الثلاثاء الى مدينة فان، مشيراً الى أن الرحلة تستغرق نحو 24 ساعة.

من جهة ثانية، أكد ميرحسن موسوي، مساعد مدير شركة سكك الحديد الايرانية، أنه سيتم تسيير رحلة قطار من طهران الى أنقرة بمسافة زمنية تبلغ 60 ساعة. وأضاف: ان قيمة تذكرة طهران-فان 20 يورو، فيما تبلغ سعر تذكرة طهران-أنقرة 43 يورو.