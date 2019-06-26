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رقم الخبر: 256569 تاريخ النشر: حزيران 24, 2019 الوقت: 17:19 الاقسام: دوليات  
موسكو: لم ولن نتدخّل بالانتخابات في الاتحاد الأوروبي

موسكو: لم ولن نتدخّل بالانتخابات في الاتحاد الأوروبي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، أن روسيا لم ولن تتدخل في العمليات الانتخابية في الاتحاد الأوروبي، وقال "إن الاتهامات الموجهة إلى موسكو بشأن تدخلها في هذه الانتخابات ما هى إلا جزء من حملة واسعة النطاق لتشويه سمعة روسيا".
وأضاف جروشكو لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية ردا على سؤال عن الاتهامات الموجهة لروسيا بالتدخل في انتخابات البرلمان الأوروبي :" أتذكر أنه عشية انتخابات البرلمان الأوروبي، تكهنت بعض وكالات الأنباء الأوروبية الرائدة بتدخل روسيا المحتمل في العمليات الانتخابية في الاتحاد الأوروبي ، وكان الانطباع هو أنهم يعدون الرأي العام الأوروبي لأداء منخفض للأحزاب الرئيسية في الانتخابات عن طريق "التدخل الروسي الضار"... ومع ذلك، لم يتم تقديم أي حقائق حول هذا الأمر، وهو ما يمكن تفسيره ببساطة – بأن هذا ليس أسلوبنا... روسيا لم تتدخل ولا تتدخل، ولن تتدخل في الانتخابات في الاتحاد الأوروبي أو في أي انتخابات أخرى".
واختتم المسؤول الروسي تصريحه قائلا " "نحن نعتبر هذه الاتهامات جزءا من حملة واسعة النطاق لتشويه سمعة روسيا".
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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