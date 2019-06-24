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رقم الخبر: 256568 تاريخ النشر: حزيران 24, 2019 الوقت: 17:15 الاقسام: دوليات  
إخلاء البرلمان البريطاني لفترة وجيزة بسبب إنذار

إخلاء البرلمان البريطاني لفترة وجيزة بسبب إنذار

قال شاهد من رويترز إن البرلمان البريطاني جرى إخلاؤه لفترة وجيزة يوم الاثنين بسبب إنذار من حريق. وحثت رسالة بثها النظام الداخلي للبرلمان على الخروج من المبنى.

كما تلقى النواب تعليمات بمغادرة المنطقة مع انطلاق صوت إنذار عال. وانتهى الإنذار بعد حوالي 20 دقيقة وسُمح للنواب والموظفين والصحفيين بالعودة إلى قصر وستمنستر مقر البرلمان. وشدّدت بريطانيا الاجراءات الامنية خلال الأعوام الماضية تحسبا من وقوع هجمات من المحتمل أن يشنّها تنظيم داعش الارهابي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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