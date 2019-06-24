إخلاء البرلمان البريطاني لفترة وجيزة بسبب إنذار قال شاهد من رويترز إن البرلمان البريطاني جرى إخلاؤه لفترة وجيزة يوم الاثنين بسبب إنذار من حريق. وحثت رسالة بثها النظام الداخلي للبرلمان على الخروج من المبنى.