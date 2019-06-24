مقتل 5 وإصابة 100 بحادث قطار في بنغلادش كشف ضابط شرطة في بنغلادش إن قطار ركاب خرج عن القضبان في بنغلادش يوم الاثنين مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة ما يربو على 100 آخرين وربما يرتفع عدد الضحايا داخل عربتي قطار بعد سقوطهما في إحدى القنوات.