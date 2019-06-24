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رقم الخبر: 256567 تاريخ النشر: حزيران 24, 2019 الوقت: 17:14 الاقسام: دوليات  

مقتل 5 وإصابة 100 بحادث قطار في بنغلادش

كشف ضابط شرطة في بنغلادش إن قطار ركاب خرج عن القضبان في بنغلادش يوم الاثنين مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة ما يربو على 100 آخرين وربما يرتفع عدد الضحايا داخل عربتي قطار بعد سقوطهما في إحدى القنوات.

وقال مدير الشرطة محمد شاه جلال إن القطار كان يعبر جسرا في طريقه إلى العاصمة داكا من مدينة سيلهيت بشرق البلاد عندما خرج عن القضبان. وأضاف أنه قد يكون هناك المزيد من الجثث في العربتين اللتين سقطتا في القناة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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