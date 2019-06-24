قرّرت السلطات الفنزويلية تعليق العروض العسكرية التقليديه في 24 يونيو، وفي 5 يوليو، بالاحتفال بيوم استقلال فنزويلا.

ووفقا لصحيفة "كلارين" الإسبانية فقد اعتادت الحكومات الفنزويلية الاحتفال بالتواريخ الوطنية بالعروض العسكرية، والتي منها تعبر سماء كاراكاس من خلال التدريبات الهوائية التي دائما تسعد الجمهور.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المرة لم يتم التحضير عن أي احتفال عسكري.

وقام مادورو بمنح مكافأة للجنود الذين لا يزالوا يعلنون ولاءهم، وقام بترقية 3597 ضابطا و17900 جندي احترافي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في يوم 5 يونيو من كل عام، في ذكرى استقلال فنزويلا ، تقوم القوات المسلحة الفنزويلية الوطنية بتغيير وزيرها والقيادة العسكرية العليا، ويتم منح ترقيات للضباط.

وأوضحت أنه حتى الآن لم يتم الاعلان عن اسم وزير الدفاع الجديد، ليحل محل الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز ، الذي ظل في منصبه لمدة 6 سنوات.

وأضافت إن مصير الجنرال باردينو بعد 5 يوليو هي لغز كبير، فقد تم اتهامه بأنه عميل مزدوج بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في 30 أبريل، عندما فشلت المعارضة في إبعاد مادورو.