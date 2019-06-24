قال البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية يوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور البلاد الأسبوع المقبل لمناقشة سبل إحياء المحادثات النووية مع كوريا الشمالية.

وقالت متحدثة باسم البيت الأزرق إن من المقرر أن يبدأ ترامب يوم السبت زيارته التي تستمر يومين وسيعقد قمة مع الرئيس مون جيه-إن يوم الأحد بعد قمة زعماء مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية.

وكان قد أعرب الرئيس الأمريكي في وقت سابق عن تأييده لاحتمال عقد قمة ثالثة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي أبدى استعداده للقاء نظيره الأمريكي إذا جاء إلى المفاوضات "بموقف سليم".

وقال كيم إنه سينتظر حتى نهاية العام الجاري "لتتخذ الولايات المتحدة قرارا شجاعا" بتغيير نهجها وتسهيل الطريق لعقد اجتماع جديد، وفقا لوسائل إعلام رسمية.

وأضاف الرئيس الكوري الشمالي في كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب الأعلى أمس الجمعة "من الضروري أن تكف الولايات المتحدة عن الطريقة التي تتعامل بها معنا حاليا، وأن تسلك نهجا جديدا".

وألمح الرئيس الأميركي إلى أن الإجراءات العقابية يمكن أن تتوقف في نهاية المطاف.