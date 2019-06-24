كشف تحقيق أجرته شركة قطارات يابانية أن حلزونا تسبب في تعطيل حركة عشرات القطارات وتأخير موعد انطلاقها بعد أن تسلل داخل علبة كهربائية وأوقف عملها في جزيرة كيوشو.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت شركة (كيوشو رايلواي كومباني) يوم الأحد، إن العطل الذي سببه الحلزون أدى إلى تأخير أكثر من 12 ألف مسافر عن الالتحاق بأماكن عملهم.

وأضافت أن التيار الكهربائي قطع في العديد من خطوط السكة الحديدية جنوب الجزيرة، ما حتم إلغاء رحلات 26 قطارا وتأخير أخرى، وهو ما سبب حالة من الفوضى في شبكة القطارات المعروفة بفعاليتها ودقة مواعيدها.

وقال متحدث باسم الشركة بأن فرقا مختصة (فحصت الجهاز المسؤول عن العطل الكهربائي واعتقدنا في البدء أن الأمر يتعلق بخلل تقني، لكننا وجدنا حلزونا ميتا).

وأكد أن الواقعة (نادرة) باعتبار أن أكثر الحوادث شيوعا هي دهس القطارات للغزلان، ولكن أن يكون الحلزون سببا في تعطيل حركة القطارات فالأمر يعتبر سابقة.