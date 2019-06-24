نجا رجلاً بأعجوبة بعد سقوط سيارته من على حافة جرف في جنوب مدينة تينيسايد بالمملكة المتحدة، حيث كان مد البحر مرتفعا.

وقالت شرطة مدينة نورثمبريا، بالمملكة المتحدة، إن السيارة قد انحرفت فوق المنحدرات يوم الأحد الماضي، بينما كانت الإصابات التي لحقت بالراكب الوحيد غير مهددة لحياته.

وحضرت قوات خدمات الطوارئ وعثرت على السيارة أسفل المنحدر، وتمكن خفر السواحل من نقل الرجل إلى مكان آمن وتم نقله إلى المستشفى لتقلي العلاج، حيث يعاني من إصابات خطيرة ولكن لا يعتقد أنها تهدد حياته وتجرى الآن تحقيقات حول ملابسات الحادث وتحظى المنطقة بشعبية كبيرة من مشاة الكلاب والعدائين، وقد كانت بمثابة خط النهاية في سباق الشمال السنوي.

قال أدريان دون، المتحدث باسم محطة الإنقاذ البحري، أنه تم سحب الرجل من سيارته وعلى متن قارب نجاة بالقرب من الشاطئ، قبل نقله إلى المستشفى.

وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف في شمال شرق البلاد إنه تم استدعاء جميع المسعفين للاستجابة السريعة وطواقم الإسعاف للمناطق الخطرة إلى مكان الحادث.