تمكنت سلحفاة من التحرك مرة أخرى بعد فقدان قدميها، حيث تم تزويدها بأخرى مصنوعة من قطع الليجو، وتثبيت عجلات خلفها.

قررت ساندرا تريلور، صاحبة السلحفاة (بيدرو) التي لديها 3 أطراف فقط، وتبنتها وحصولها على مساعدة في مستشفى بيطري التعليمية بجامعة لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن فقدت ساقها الثانية أثناء وجودها في الحديقة.

وقال مدير بكلية الطب البيطري، جينجر جوتنر، لم يكن لدى السلحفاة أرجل خلفية، كان الأطباء يعرفون ما الذي يفعلونه، حيث ثبتت عجلات على ظهرها بواسطة قطعة من الليجو.

وصنع طبيب أرجلاً من قطع الليجو التي تشبه المكعبات التي يلعب بها الأطفال مثبتة بالغراء، ثم تثبيت بعض العجلات، ونجحت الفكرة وأصبحت الآن تسير بشكل أسرع من السلاحف الأخرى بسبب الكرسي المتحرك الخاص بها.

وقالت جوتنر: (نحن ننظر للأمور من نظرة مختلفة تماماً، حيث يمكن لمرضانا من الحيوانات أن يبلغ وزنهم غرامين أو ألفين رطل، أي أن المعدات الخاصة التي نستخدمها يتم تصنيعها وإعادة صياغتها لكل حالة على حدة.