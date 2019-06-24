الطريف في الأمر بأن الكلب الفائز بجائزة (أقبح كلاب العالم) يحمل اسم ( سكامب ترامب)، بحسب مانقلت صحيفة (The Guardian) البريطانية.

مالكة الكلب إيفون مورونيس حصلت على 3 آلاف دولار أمريكي كجائزة بالإضافة لكأس بحجم الكلاب من فصيلة (روت فايلر).

وقالت مورونيس بأنها قد أنقذت هذا الكلب في مدينة كومبتون في عام 2014، بعد أن وجدته على أحد المواقع الإلكترونية، لتعتني به وليصبح أحد أفراد العائلة.

الكلب (سكامب ترامب) والذي يقوم بجولات تطوعية على مدارس الأطفال ومراكز كبار السن المحليين، استطاع التفوق على 18 متسابقا آخر، استعرضوا ألسنتهم المتدلية وأرجلهم المقوسة بالإضافة للكثير من الصفات الغريبة.

سحب الكلب صاحبه إلى منطقة الشجيرات فجأة، عندما كانوا يسيرون في حديقة سانت بطرسبورغ الروسية، فوجد الرجل هناك طفلا رضيعا تركته أمه.

وأنقذ الكلب حياة الطفلة يوم 19 يونيو/حزيران، ولم يفهم صاحبه أولا سبب اهتمام كلبه بالمكان ثم رأى شيء مغطى واتضح أنه رضيع مغطى بقميص.

وأخذ الرجل الطفلة فورا إلى أقرب مستشفى، وكانت جسمها منهك وضعيف جدا، فتخلت عنها أمها بعد ثلاث ساعات من إنجابها.

لكنها ورغم كل شيء قاومت وفي صحة جيدة الآن، خصيصا بعد مساعدة الأطباء، وتبحث الشرطة عن الأم المشتبهة في ترك الطفلة عن عمد في خطر.